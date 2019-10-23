عنيزة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسحصلت إدارة تعليم محافظة عنيزة على المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية "حوار نيوم"، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، خلال الفترة من 21 وحتى 25 صفر 1441هـ ، بمشاركة 47 إدارة تعليمية من كافة أنحاء المملكة، حيث تمكن الطالبان طلال خالد السليم فرع اللغة الإنجليزية، وخالد وليد الهطلاني فرع اللغة العربية، من تحقيق المستوى الذهبي.ويهدف برنامج الحوارات الطلابية إلى نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، إضافة إلى صقل مواهب الطلاب في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية، وذلك من خلال محورين اثنين أطلقهما البرنامج هما: "نيوم مدينة الحالمين والملهمين"، و" من طويق إلى نيوم خطوات عملية".وهنّأ مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح الطالبان لحصولهم على المستوى الذهبي والتفوق في برنامج الحوارات الطلابية "حوار نيوم"، مؤكداً على أن إدارة تعليم عنيزة اعتادت على التميز وتحقيق الإنجازات بفضل تعاون جميع الإدارات والأقسام وحرص المعلمين والأبناء الطلاب.// انتهى //12:05ت م0065