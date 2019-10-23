ضمد 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المنفذة التي تحت التنفيذ بمحافظة ضمد.واستمع سموه لشرح مفصل من رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي للمشاريع التي تضمنت تدشين المركز الحضاري بمركز الشقيري التابع للمحافطة، وسير العمل بمشروعات الحدائق العامة والسفلته والإنارة ودرء أخطار السيول وغيرها من المشروعات البلدية المنفذة والتي تحت التنفيذ بضمد والمراكز والقرى التابعة لها.ووقف سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة على سير العمل ببعض المشروعات التابعة لعدد من الجهات في مجالات التعليم والمياه والإسكان والرياضة والدفاع المدني وغيرها من المجالات ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، مستمعاً لشرح مماثل من مدراء الجهات ذات العلاقة عن تلك المشروعات.حضر الجولة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.// انتهى //12:06ت م0066