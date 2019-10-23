بيروت 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسكثف جيش الاحتلال دورياته على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني عند محلة بوابة فاطمة على الحدود مع الأراضي المحتلة بعد إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من قبل أحد المواطنين أمس بواسطة بندقية صيد فوق بوابة فاطمة ـ كفركلا.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أنه شوهد في محلة العبارة بعض الآليات المدنية ورافعتان للقوات الإسرائيلية في المنطقة المذكورة، قابلها من الجانب اللبناني دوريات للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.// انتهى //12:06ت م0067