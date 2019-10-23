لندن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسرفض مجلس العموم البريطاني في تصويت أجراه الليلة الماضية الخطة المتعلقة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".ورفض أعضاء المجلس بأغلبية 322 صوتًا مقابل 308 صوتًا، الجدول الزمني لرئيس الوزراء البريطاني الذى سُيتيح فترة ثلاثة أيام فقط لمراجعة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى يحمل فى طياته احتمالات عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فى أعقاب التصويت بالرفض على جدوله الزمنى أنه سيوقف مؤقتًا تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف يستشير زعماء الاتحاد الأوروبي.وأعرب جونسون عن خيبة أمله لقرار المجلس، مؤكدًا تصميمه على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي نهاية الشهر الجاري.كما صوت 329 نائبا في مجلس العموم البريطاني مقابل رفض 299 نائبًا على المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانسحاب من التكتل الأوروبي الذي قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون.وكان جونسون قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة البريطانية سوف تسحب مشروع قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من البرلمان إذا صوت النواب رفض تحديد موعد زمني سريع لإقرار الاتفاق.وأوضح أنه سوف يضطر في هذه الحالة إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة للخروج من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة طويلة.// انتهى //12:08ت م0068