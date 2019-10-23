الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسشاركت كلية الآداب في جامعة الملك سعود في فعالية حملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي نظمتها كلية التمريض بالجامعة بالتعاون مع جمعية زهرة الخيرية بحضور صاحبة السموالملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، وعدد من الطبيبات ومنتسبات الجامعة.وتضمنت المشاركة عددًا من الأركان التوعوية بالتعاون مع أقسام الكلية: الدراسات الاجتماعية، والإعلام، وعلم المعلومات، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحاضرات اللاتي اكتظ بهن بهو الجامعة.// انتهى //12:14ت م0069