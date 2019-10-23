سكاكا 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، ورشة عمل تخطيط المناطق والأملاك القديمة المهجورة والأراضي الزراعية المهملة بمنطقة الجوف.ولفت أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى أن إقامة الورشة يأتي ضمن حرص واهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنمية ورفع جودة الحياة في المناطق القديمة والمهملة وفق رؤية المملكة 2030 والاستفادة منها في تطوير أواسط المدن.وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على مناطق الدراسة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات ودومة الجندل، والتعرف على التجارب العالمية والعربية والمحلية المشابهة، وسياسات التعامل مع تطوير مناطق الدراسة، واستعراض المخططات التفصيلية المقترحة.وبين المهندس الشرعان أن الورشة تهدف إلى التعرف على الاحتياجات المطلوبة والتكاليف التقديرية من خلال متخصصين في جمال التخطيط والتصميم العمراني، حيث يبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسة بمدينة سكاكا حوالي 2970 هكتارا، بينما تبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسة بمحافظة القريات حوالي 1290 هكتارا، كما تبلغ إجمالي مساحة مناطق الدراسة بمحافظة دومة الجندل حوالي 1710 هكتارات.// انتهى //13:31ت م0095