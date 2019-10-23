مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساستضافت سلطنة عُمان ،اليوم ، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط.وقال معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عُمان أحمد بن عبدالله الشحي رئيس الاجتماع في كلمة له: إن عقد الاجتماع يأتي لتعزيز مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، مؤكدًا أن العمل البلدي وما يقدمه من خدمات مباشرة للمجتمع في دول المجلس أصبح يمثل أهمية كبرى ويعول عليه في دعم جوانب التنمية المختلفة وتعزيزها وهذا يستوجب السعي الحثيث إلى تطوير العمل البلدي ليكون أكثر قدرة على مواكبة كافة التغيرات والمتغيرات الاقتصادية منها والاجتماعية والتقنية ويقدم خدمات ذات جودة عالية.وأضاف معاليه أن الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تخدم العمل البلدي على رأسها الاستراتيجية العمرانية بدول المجلس وكود البناء الخليجي وقواعد المعلومات البلدية والأدلة الاسترشادية.من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له أن العمل البلدي في دول المجلس يحظى باهتمام كبير لدوره في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتتمثل في التخطيط الحضري والعمل البلدي المنظم لتوفير البيئة الصحية النظيفة المحفّزة على العمل والإنتاج والعطاء.وأضاف معاليه أن ما تحقق من تطور كبير وانجازات ملموسة في العمل البلدي في دول مجلس التعاون لهو بحق محل فخر واعتزاز لكل مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، مشيرًا إلى أن المدن الخليجية تقف شاهدًا على ما بذلته حكومات دول المجلس من جهود مكثفة وما رصدته من ميزانيات ضخمة للتطوير والعناية بالتخطيط وتنفيذ المشاريع العمرانية والمتنزهات والمدن والمنشآت الترفيهية مما أسهم في تنشيط القطاع السياحي في دول المجلس التي أصبحت تستقبل سنويًا ملايين السياح والزوار من داخل دول المجلس وخارجها.وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي يقوم بها أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع الخطط والمشاريع الطموحة للارتقاء بمستوى العمل البلدي في دول المجلس، والجهود المبذولة في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا القطاع الحيوي.واشتمل الاجتماع على مناقشة العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالعمل البلدي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل التطوعي واستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك في دورته الـ (39) بالرياض في ديسمبر 2018م وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.كما تطرق الاجتماع لمناقشة المؤتمرات وحلقات العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل البلدي بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المتعلقة بقواعد المعلومات البلدية وإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.// انتهى //13:32ت م0096