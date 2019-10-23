عام / الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان يلتقي مسؤولاً أمريكياً
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
التقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي ،بمكتبه اليوم ، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة مايكل باتريك مالروي .
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة المشتركة ومجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين ، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .
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