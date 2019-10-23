مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي ،بمكتبه اليوم ، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة مايكل باتريك مالروي .وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة المشتركة ومجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين ، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //13:42ت م0100