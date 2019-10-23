نجران 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات أمس، معرضاً توعوياً بعنوان "كافحي الأوبئة".وهدف المعرض الذي اشتمل على عدد من الأركان التعريفية المميزة إلى نشر الثقافة التوعوية بالأمراض المعدية وأسبابها ، وموسمها ، وطرق مكافحتها ، و الوقاية منها ، وتقديم عروض مرئية ومنشورات ومطويات تتحدث عن هذه الأمراض وموطنها والأساليب الصحية الصحيحة للحد من انتشارها وفق أعلى معايير السلامة الصحية.// انتهى //13:50ت م0102