نيامي 24 صفر 1441 هـ الموافق 23أكتوبر 2019 م واسانعقد في مدينة نيامي عاصمة النيجر الاجتماع الخامس لوزراء الثقافة في دول مجموعة إفريقيا والكاريبي والهادئ " أكب " بمشاركة نحو 51 وزيرًا عن عدد الدول الأعضاء الذي يبلغ 79 دولة من مختلف الجهات.وأكد وزير الثقافة النيجري، أسومانا مالام إيسى، خلال مؤتمر صحفي، أن المؤتمر يبحث مساهمة الثقافة في التغير المناخي وتمويلها، وذلك ضمن محاور أخرى ذات الصلة بشعار المؤتمر وهو " تعزيز وتنويع الثقافات من أجل ثقافات " أكب ".وتضم منظمة " أكب " 16 دولة من الكاريبي و48 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء و 15 دولة من المحيط الهادي.// انتهى //13:51ت م0103