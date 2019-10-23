القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسبدأت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ 56، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.وسيستعرض المكتب تقارير ومشاريع القرارات المرفوعة من الدورة " 21" للجنة الفنية للبيئة التي عقدت على مدى الأيام الثلاث الأخيرة، وكذلك مشروع جدول أعمال الدورة " 31 " لمجلس وزراء البيئة العرب المقرر عقدها غدًا الخميس برئاسة ليبيا.وسيتابع المكتب خلال اجتماعه تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بـ " رصد التلوث الإشعاعي " والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.كما يبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري " الأردن – لبنان" واليمن.وسيتطرق الاجتماع المكتب أيضا إلى تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي ( 2020-2021 ) ، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019 تحت شعار " نفاياتنا..ثروة مهدرة " ، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة ( 2019 ، واختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 .// انتهى //13:52ت م0105