الأحساء 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسيبدأ برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" الأحد المقبل، مرحلته الخامسة بالكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء للطالبات المتقدمات في مجالات أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وصيانة الجوال، ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتجميل وتصفيف الشعر.من جهتها أكدت رئيسة مركز خدمة المجتمع والتدريب الفرعي المستمر بالكلية التقنية ريم العيسى، أن الكلية ما زالت تستقبل المتقدمات على البرامج عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أهم شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، وهي أن لا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة، وأن تكون سعودية الجنسية، ولائقة طبية للبرنامج التدريبي المحدد.وأشارت العيسى، إلى أن البرنامج سيتيح فرصة الالتحاق لأكبر عدد من أفراد المجتمع، لافتة إلى أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، إذ ستمنح المتدربة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //13:52ت م0106