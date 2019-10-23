لندن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم برفض مجلس العموم البريطاني في تصويت أجراه مساء أمس، الخطة المتعلقة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وكشفت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوف يوقف مؤقتاً تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف يستشير زعماء الاتحاد الأوروبي، ومؤكداً تصميمه على خروح بريطانيا من التكتل الأوروبي نهاية الشهر الجاري.ولفتت الصحف إلى تصويت مجلس العموم بالأغلبية على المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانسحاب من التكتل الأوروبي الذي قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون.وأوضحت الصحف أن رئيس الوزراء جونسون قد يضطر إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.وأشارت إلى دعوة رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك دول الاتحاد إلى الموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.ولفتت الصحف إلى إعلان الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة داخل شاحنة في مقاطعة إسكس وتوقيف سائقها.// انتهى //13:55ت م0108