الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي أمن ودوريات بحري).وأوضحت أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي: http://www.jobs.sa .// انتهى //15:11ت م0175