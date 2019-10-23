الدمام 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساعتمدت بلدية محافظة القطيف تركيب ١٦٣ ألف فانوس لإنارة شوارع المحافظة، ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة نظام ليد (LED).ووقع رئيس ‫البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بهدف تقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية في جميع شوارع محافظة ‫القطيف من خلال تحويلها من نظام الإنارة العادية إلى نظام (LED).وأوضح المهندس الحسيني أن اعتماد البلدية لإضاءة تقنية ( LED) يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري في المحافظة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.وبين أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها حالياً، تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين ممثلة في استخدام فوانيس الإنارة (LED) الموفرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدية على تحقيق معايير الاستدامة البيئية، وترشيد معدلات استهلاك الطاقة، لافتا الى أن فوانيس الإضاءة بتقنية LED تتميز بطول عمرها الافتراضي، وتُعد صديقة للبيئة، وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 40 % و60% , كما أنها تمنح رؤية أفضل، وتوفر راحة أكبر للعين، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية التي تحد من إمكانية الرؤية.// انتهى //15:13ت م0176