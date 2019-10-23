المدينة المنورة24 صفر 1441 هـ الموافق 23 اكتوبر 2019 م واساستقبلت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أعضاء هيئة التدريس الجدد للعام الحالي العائدين من بعثاتهم الدراسية والمتعاقد معهم والمعيدين، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة ،بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني و عدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة .ورحب معالي مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس الجدد، متفائلا بأنهم سيكونون إضافة مميزة لمنظومة الجامعة بإسهامهم في نهوض الجامعة وتحقيق أهدافها، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تحقيق سبل الراحة لأعضاء هيئة التدريس ضمن إجراءات سريعة وفق الأنظمة والتعليمات.وأضاف معاليه أن الجامعة تسعى إلى الجمع بين الدراسة النظرية والممارسة العملية وخدمة المجتمع؛ لذا على أعضاء هيئة التدريس معرفة طموحات الجامعة والأهداف التي تود تحقيقها.من جانبه أوضح عميد التطوير الجامعي الدكتور بندر المطري أن اللقاء يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة وأهدافها واستراتيجياتها، كما تم التعريف بمشاريع الاعتمادات البرامجية للجامعة، والتعرف على التحول الرقمي الذي يعتبر شعار الجامعة لهذا العام، وتأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجيات الجامعة، التي تفي بمتطلبات وتحقيق رؤية المملكة 2030.وبين المطري أن تحقيق أعلى المعايير في التعليم الجامعي والبحث العلمي يعد هدفا أساسيا للجامعة، وتأسيس بيئة أكاديمية خصبة يعمل فيها أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة بشكل ينمي لديهم الفضول الفكري ويعزز الوعي، ويسهم في تشكيل مجتمع معرفي متجذر في وطنه قادر على التفاعل بثقة مع المعرفة العالمية.//انتهى//15:25ت م0178