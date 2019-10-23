جيزان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , رئيس المجلس البلدي بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة إسماعيل بن يحي الصميلي وأعضاء المجلس بحضور رئيس بلدية السهي ثامر بن محمد المالكي.واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من رئيس المجلس البلدي بالسهي عن المهام والأعمال المناطة بالمجلس , موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما يخدم أهالي المركز في مجال الخدمات البلدية ومتابعة المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول المناسبة لها , لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.وثمّن الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها , راجياً العون والتوفيق للجميع.من جهته ، أعرب رئيس المجلس البلدي عن سعادته وأعضاء المجلس بلقاء سمو نائب أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات , مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمركز ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.//انتهى//15:32ت م0180