تبوك 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستقيم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك غداً دورة تدريبية في الوعي المالي ومهارات الإدخار ، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق جاردن فيو بمدينة تبوك.وستتناول الدورة التي يقدمها المهندس خالد المعزي التحليل المالي العام ، و2030 ونظرتها للتنمية المستدامة وانماط التفكير المالي ونماذج تحقيق الأهداف وموازنة الدخل والمصروفات إضافة إلى صور ونماذج من الإدخار.ودعت الجمعية كافة الأسر المستفيدة من خدماتها للحضور والاستفادة من الكم المعلوماتي والتوعوي في هذه الدورة.// انتهى //15:32ت م0181