الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسيستهل المنتخب السعودي للمبارزة، مشاركته في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة، غداً الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك، بسلاح الابيه الذي يمثّله جواد الداوود وفيصل عابد وأحمد آل حسين وعمر العكاس, حيث يتنافس في البطولة 290 لاعباً من 20 منتخباً.وتجاوز الأخضر تجاوز فحص أدوات المبارزة التي شملت ( القناع والسلاح والفلديكور والتمساحة والقفازات والبلسترون " حماية" والجاكيت والبنطلون).وحضر مدير المنتخب السعودي فريد الدحيم أمس، الاجتماع الفني لمديري المنتخبات، الذي تم خلاله اعتماد أهلية اللاعبين وشرح لوائح وأنظمة البطولة.واستعد الأخضر السعودي للبطولة بعد معسكر داخلي أقيم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في محافظة الخبر، لمدة 10 أيام بإشراف المدربين محمد فؤاد وفؤاد الناصري.// انتهى //15:33ت م0182