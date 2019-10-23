الأحساء 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء , برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تربية بلا عقاب" ، بمشاركة 20 معلمًا على مستوى مدارس المحافظة، وذلك في مركز تدريب المعلمين بالمبرز.وتضمن البرنامج التدريبي الذي نفذه المشرف في إدارة المتابعة أحمد بن محمد السماعيل، الآثار السلبية الذي يترتب عليه العقاب البدني ، والوقاية من الوقوع في العقاب البدني ، والبدائل التربوية المتاحة للمعلم عند الحاجة لتعديل السلوك ، بالإضافة إلى نشاط تدريبي حول دراسة حالة.// انتهى //15:35ت م0183