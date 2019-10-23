الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأكد لاعب فريق الشباب لكرة القدم تركي العمار أهمية مباراة فريقه غدًا أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، مشيرًا إلى أنهم يواجهون خصمًا صعبًا ، لكن الشباب قادر على تجاوز هذه المباراة وإسعاد جماهيره.وأضاف العمار: "الوحدة فريق قوي، وهو في وصافة الترتيب، كل ذلك يعطي المباراة أهمية أكبر" ، وتابع: "ندرك خطورة فريق الوحدة، لكن مستعدون لخوض هذا التحدي، وبإذن الله ستكون النقاط الثلاث لمصلحة الشباب".وأشار العمار إلى أن أداء الشباب يسير في نمط تصاعدي هذا الموسم ، وقال " بدايتنا لم تكن مثالية في الدوري ، لكن من مباراة لأخرى نظهر انسجامًا أكبر ، واستيعاب أكثر لتكتيك المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون وأسلوبه ، ولدينا من الأسماء المميزة التي تمكننا من المنافسة هذا الموسم".// انتهى //15:35ت م0184