الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق23 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية, مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للاطلاع والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الوطني, واستعراض الإنجازات التي قامت بها المملكة على مستوى البنية التحتية, وبناء القدرات البشرية واجتيازها للمرحلة الأولى حسب نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.واستعرض فريق العمل بالمدينة تخطيط الطاقة وصنع المواقف الوطنية منها وكذلك شرح نماذج الملكية الخاصة بمحطات الطاقة النووية "نماذج التطوير" وآليات تمويل البنية التحتية للطاقة النووية وعمليات التأهيل المسبق والمناقصات لاختيار شركاء المشروع، وطرق تخفيف مخاطر المشاريع النووية عبر إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بهذه المشاريع سواء في مرحلة التعاقد أو أثناء التنفيذ, بالإضافة إلى تخطيط وإعداد القوى العاملة المؤهلة لتشغيل هذا النوع من المشاريع.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون فيما يخص الطاقة الذرية وبحوثها وتقنياتها الحديثة.واستعرض فريق المدينة مجالات التعاون البحثي والإمكانيات المتوفرة لدى المملكة العربية السعودية فيما يخص الطاقة الذرية بالإضافة إلى فرص الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها المملكة في هذا الشأن.وأشار معالي الدكتور السلطان إلى استعداد المدينة الكامل للتعاون عبر مشاركة خبرات المملكة العربية السعودية بمشاريع الطاقة النووية وكيفية إدخالها وتوطينها ضمن مزيج الطاقة مع المملكة المغربية الشقيقة والمضي قُدُماً باستمرارية التعاون عبر توجيه معاليه للمختصين بالمدينة بالتعاون وتكامل الجهود بما يسهم في خدمة كِلا البلدين الشقيقين.وتأتي هذه الزيارة والتي ستستمر لمدة اسبوع ضمن مقترح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمملكة المغربية بغرض الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطاً في إدخال الطاقة الذرية وتطوير البنية التحتية اللازمة لبناء المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.الجدير بالذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عضو في لجنة منظمة تنفيذ برنامج الطاقة النووية في المغرب ويشرف على تلبية الطلب على الكهرباء في المغرب ودراسة التكاليف والجودة المتعلقة بمشاريعها.// انتهى //15:38ت م0187