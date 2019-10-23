تبوك 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساختتمت وزارة التعليم أمس، فعاليات مشروع الحوارات الطلابية، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمشاركة 100 طالب من 47 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري والقيادات التربوية، واستمر على مدى يومين، وذلك في أرض المستقبل "نيوم".وتناول اليوم الأخير في جلسته الصباحية عددًا من أوراق العمل التي قدمها الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية حول محوري اللقاء "نيوم مدينة الحالمين والملهمين " و"من طويق إلى نيوم خطوات عملية".وشهدت الجلسة الصباحية عرضًا مقدمًا من شركة نيوم قدمه مدير الإعلام والاتصال بالشركة وائل حسين اشتمل على تعريف الطلاب بأهداف المشروع وخصائصه وأهميته بالنسبة للمملكة والعالم, بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالأخطاء الشائعة حول المشروع وتصحيحها لهم, وسط تفاعل كبير من الطلاب الذين فاجأوا الحضور بعمق وكمية الأسئلة حول المشروع.وأشاد مدير الإعلام والاتصال في نيوم وائل حسين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, بالوعي العميق لدى الطلاب في هذا السن حول المشروع واهتمامهم بالتفاصيل الدقيقة, مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى تساؤلات عميقة منهم حول أهداف المشروع الاقتصادية واقتراحات باستخدام أنواع مختلفة من الطاقة, مبينا أن هذا النوع من العقول والمواهب الفكرية هي ما يُطمح لجذبه للعيش في نيوم وبناء مستقبلها واقتصادها, متمنيا أن يرى جميع الطلاب المشاركين بمشروع نيوم.فيما شهد الحوار في جلسته المسائية لقاءً مفتوحاً مع الطلاب أداره مدير المشروع مشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة الدكتور بندر العسيري ، بمشاركة عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان وأستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأمير مقرن وإمام وخطيب جامع قُبَاءَ بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي اللذين شاركا الطلاب أهداف البرنامج التي ترتكز على نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي وتحصينهم من الأفكار السلبية وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال لديهم.وقال الدكتور الفوزان في تصريح لـ"واس": "إن وزارة التعليم أحسنت في انتقاء مجموعة من الطلاب المميزين لتعريفهم بهذا المشروع الوطني الكبير والحالم، الذي يتمثل في مشروع " نيوم" وجعلهم يتفاعلون مع مخرجاته وأبعاده، التي تجسد رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني وصناعة مستقبل حالم للمواطنين والوطن، مؤكداً أهمية مثل هذه البرامج التي تخدم الشباب وتنمي لديهم مهارات الإبداع وصقلها.وعد الإعلام إلى جانب مثل هذه الأنشطة ذراعاً مهما يوصل رسالتها ويخبر بأعمالها, التي يجني منها الشباب في مختلف مناطق المملكة ثمار الجهد الذي تبذله وزارة التعليم لخدمة أبنائنا وبناتنا بمختلف مراحلهم العمرية.// يتبع //15:39ت م0188

من جهته وجه الشيخ المغامسي في تصريح مماثل لـ "واس" رسالة للجيل من شباب المملكة وفتياتها قائلاً : المملكة والله الحمد تعمل دائما وأبدا على غرس مفاهيم العلم البين الحق في نفوس شبابنا وفتياتنا وقبل كل ذلك المعتقد الإسلامي الراسخ في نفوسهم، وعليهم في ظل ذلك مسؤولية عظيمة ليكونوا قوة داعمة لبلادهم، قادرين على إيصال الإرث الحضاري الكبير الذي تنعم به وتكتنزه المملكة العربية السعودية.فيما أكد مدير المشروع مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري أن المشروع هدف إلى إكساب الطلاب مهارات التعايش مع الآخرين وكيفية وأهمية التسامح، إضافة إلى دورهم المستقبلي في مشاريع الوطن العملاقة، وكيفية إكسابهم المهارات اللازمة ليكونوا صناع تنمية.وقال: "حرصنا من خلال هذا المشروع على أن يأتيَ كل طالب بورقة عمل علمية يكون تقييمها والتعامل معها ضمن سياسة عملية وتعليمية، كما حرص المشروع على تمكين الشباب من ثقافة العصف الذهني الذي ينمي المهارات ويعمل على جعله ثقافة العمل بالنسبة لهم مستقبلاً .واختتمت الفعاليات بتقديم غنائِيَّة حمل عنوان " للمجد والعلياء " قدمه مجموعة من طلاب مدراس منطقة تبوك، عقب ذلك أعلنت نتائج الأوراق العلمية المقدمة من الإدارات التعليمية الفائزة في المشروع.// انتهى //15:39ت م0189