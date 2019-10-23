الدمام 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسعقدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم, ورشة عمل بحضور وكلاء ووكيلات الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية في المملكة تمهيدًا لانطلاق أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية غدًا الخميس في مبنى عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالمدينة الجامعية بالدمام.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش, أن مثل هذه الاجتماعات وورش العمل تهدف إلى تطوير العملية التعليمية التي من شأنها إحداث نقلات نوعية في مسيرة التعليم العالي, مبينًا أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع وورشة العمل ما هي إلا امتداد لاجتماعات سابقة تحظى باهتمام ومتابعة من اللجنة ومنسقيها، مشيرًا إلى أن تواجد الوكلاء في الجامعة هو استمرارٌ للتواصل المعهود بين مؤسسات التعليم العالي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في الشؤون التعليمية والأكاديمية على المستويات كافة.من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي, أن الورشة ركزت على أهم الجوانب والفقرات التي تهم الجانب التعليمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة بعض الجوانب الهامة في التخصص العلمي, مشيرا إلى أن اجتماع لجنة وكلاء الجامعات السعودية غداً سيكون خلاله التطرق إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق وما تم فيه.وبين أن الاجتماع يتخلله ورشة عمل بعنوان "الممكنات التي تحتاجها وكالات الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية لتحقيق تطلعات الوزارة" وورشة عمل بعنوان "الضوابط والقواعد التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة"، إضافة إلى مشاركة التجارب الناجحة مثل المنظومة التعليمية الشاملة بجامعة أم القرى بعنوان "إنجازات وتحديات" المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية، ودليل رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية ، وشرح لنظام الاجتماعات الإلكتروني الخاص باللجنة، ومقترحات وتوصيات وزارة التعليم و مشروع برامج دبلومات التخرج المبكر لمعالجة ظاهرة الطلاب المتعثرين.// انتهى //17:13ت م0227