جدة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم, مجموعة "الطلعة التطوعية" التي تم إنشاؤها مؤخراً بحي الطلعة لخدمة شرق خليص وأحياء المحافظة كافة.وأكد المحافظ, أن العمل التطوعي يعد من الركائز الأساسية في بناء وتنمية المجتمع، ما يمثل ممارسة إنسانية ارتبطت بشكل وثيق بكل جهد أو مبادرة تخدم مختلف شرائح المجتمع, عادا العمل التطوعي أداة لبناء المجتمعات وتطورها ما يعكس شعور الانتماء الوطني وفق رؤية المملكة 2030 .من جانبه أوضح رئيس مجموعة "الطلعة التطوعية" زكي بن محمد الطياري, أنه جرى تأسيس الفريق من قبل 18 عضوا، وتم تحديد أهداف ورؤية وقيم ومبادئ وخطة عمل الفريق أثناء إقامة مجموعة من ورش العمل خلال الفترة السابقة, مثمنا دور محافظ خليص تدشين مجموعة العمل التطوعي التي ستسهم في تشجيع الشباب للعمل التطوعي.// انتهى //17:13ت م0228