أبها 24 صفر 1441 هـ الموافق23 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس, لقاءً مفتوحاً مع رئيسة المجلس التنفيذي لشباب وشابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية نجلاء آل عبدالقادر, تحت عنوان "ريادة الأعمال بين الفشل والنجاح ", وذلك على مسرح الغرفة بأبها.وناقش اللقاء ماهية ريادة الأعمال, وتاريخها, وأهدافها, وبرامجها, ومميزات ريادة الأعمال, وكيف تكون رائد أعمال ناجح، إلى جانب طرق توطين الوظائف, ودور المؤسسات الوطنية الممول الرئيسي لبرامج ريادة الأعمال, والفرق بين ريادة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى استعراض نماذج للمشاريع الريادية بالمنطقة الشرقية.// انتهى //17:16ت م0230