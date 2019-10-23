الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق23 أكتوبر 2019 م واسشارك الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، اليوم، في فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).وقدم الدكتور المعجل، تعريفا شاملا باستراتيجية الصندوق الصناعي ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ليصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لقطاعات البرنامج، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة.كما قام المعجل باستعراض البرامج والتمويلية والمحفزات التي يقدمها الصندوق الصناعي للمستثمرين في المملكة، ومنها برامج التمويل المتخصص التي أطلقها الصندوق مؤخراً مثل برنامج "متجددة" المخصص لمشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة للمنتجات التمويلية والتي كان آخرها منتجي "تمويل رأس المال العامل" و "القرض متعدد الأغراض".وأشار إلى أن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة العربية السعودية على مدى 45 عاماً، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 وحتى الآن، أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة، اعتمد الصندوق خلال هذه الفترة 2186 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة.وأوضح المعجل، أن الصندوق الصناعي خلال 45 عاماً قدم 31 تمويلا للمستثمرين اليابانيين وصلت إجماليها ما قيمته 6.6 مليار ريال.وأثنى الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي على هذا المنتدى الحيوي والمهم في ظل ما تتمتع به المملكة واليابان من علاقات اقتصادية عميقة ومتنامية بشكل متزايد، إذ تعد اليابان شريكاً مهما للمملكة، كما تعمل الدولتان على تحقيق حزمة من البرامج التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030، والسعي لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.// انتهى //17:17ت م0231