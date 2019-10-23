المدينة المنورة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأعلنت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن حصول أربع جهات بالجامعة على شهادة إدارة الجودة وفقًا للمواصفة العالمية الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥، ليرتفع عدد الجهات الممنوحة داخل الجامعة إلى 14 جهة.وسلم مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي شهادة الأيزو العمادات والكليات الحاصلة عليها حديثًا، عقب ترأسه اجتماع الهيئة الاستشارية للجامعة أمس. حيث حصلت كل من: كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون المكتبات على الشهادة تقديرًا لتأسيس وتفعيل نظام إدارة الجودة بوحدات وأقسام الكلية والعمادات وفقًا لمعايير المواصفة العالمية.وأوضحت العمادة بأنها تعمل على تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على الأيزو، ومتابعة الجهات الحاصلة عليها من خلال التدقيق الداخلي النصف سنوي والسنوي، وإصدار التقارير لعمل ملاحظات التدقيق ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى عقد ورش العمل السنوية للجهات الحاصلة على الأيزو، وتقديم الدعم الفني المستمر لمتطلبات تطبيق المواصفة العالمية الأيزو.//انتهى//17:18ت م0233