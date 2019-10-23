صبيا 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم صبيا اليوم، برنامجًا عن دور المشرف التربوي في تفعيل "بوابة المستقبل" ، بحضور عدد كبير من المشرفين والمشرفات التربويين ، ومسؤولي ومسؤولات بوابة المستقبل بمدارس تعليم صبيا، وذلك بمسرح الإدارة.وأكد مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية في كلمته الافتتاحية أهمية البرنامج كأحد أهم مرتكزات تعليم صبيا لهذا العام وهو التحول الرقمي، مبينا أن وزارة التعليم خطت خطوات جادة في هذا المجال، ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية في إطار الرؤية الوطنية 2030.من جهته أشار أخصائي تقنيات التعليم بشركة تطوير للخدمات التعليمية عيسى بن هادي النهاري خلال البرنامج ، إلى أهمية دور المشرف التربوي في تقييم، ونجاح العملية التعليمية، ورفع مستوى المعلمين بما ينعكس على مستوى الطلاب، وكافة عناصر العملية التعليمية، مستعرضًا لنماذج من أدوار المشرف التربوي، ومهارات التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، والعمل الجماعي، كما قدم نماذج من التحول الرقمي لبوابة المستقبل، فيما تخلل البرنامج العديد من المداخلات والاستفسارات التي أثرت اللقاء.يُذكر أن مبادرة بوابة المستقبل تضم 125 مدرسة للبنين والبنات بتعليم صبيا ، وتهدف إلى التحول لبيئة تعليمية إلكترونية ، يستفيد منها الطلاب والطالبات، لتعزيز مهارات التعلم الذاتي، والتخلص من المناهج الورقية التقليدية.// انتهى //17:18ت م0235