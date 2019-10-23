جدة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساستقطب المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والمقام خلال الفترة من 22 - 25 صفر الجاري ، المتخصصين والممارسين لمهنة طب الأسنان ومختلف أفراد المجتمع لمتابعة كل جديد وتطورٍ حاصل في هذا المجال على مستوى العالم .واستطاع المعرض عبر ٢٨ جناحًا لشركات متخصصة في طب الأسنان ، تعريف الزوار بأحدث الابتكارات والمنتجات والتقنيات المتطورة وأحدث الأجهزة لطب وجراحة الاسنان ليطلع عليها الممارسون ويستفيدون منها في أعمالهم ، مما يعزز مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال ، تمشياً مع رؤية الجامعة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، إلى جانب استضافة المؤتمر العالمي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط المتحدثين العالمين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل إليه طب الأسنان الحديث .وحظي المعرض بمشارك الشركات الوطنية ، كما تطرقت الندوات التوعوية التثقيفي المقدمة ضمن أعمال مؤتمر طب الأسنان للعديد من المسائل التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة ، وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة ، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي ، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال ، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والعديد من القضايا الأخرى .في حين عمد المؤتمر لإشراك متحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال ، واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان ، مما يعزز حرص كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز أحدث الموضوعات المواكبة لآخر التطورات في مجال طب الأسنان ، ومواجهة أبرز تحديات التخصص في المجتمع .من جانبه أوضح عميد كلية طب الأسنان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالغني ميرة ، أن المؤتمر وهو يحمل شعار "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" ، يعي مدى الحرص على أهمية تلبية مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتسارعة وخاصة في طب الأسنان والعمل على سد الفجوة وتحديث الأدوات وتجويد المخرجات بشكل يلبي احتياجات سوق العمل .وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر ، شهد تواجد شركات ووكالات وجامعات عالمية بهدف استقطاب عدد كبير من خريجي الكلية ، وتوقيع اتفاقيات تعاون لتوظيف خريجي طب الأسنان ، في حين أن مشاركة المتحدثين العالمين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان يكسب طلاب الكلية المعرفة وتبادل الخبرات بين الطلاب وأمهر المتخصصين في هذا المجال .// انتهى //17:19ت م0236