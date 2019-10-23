جنيف 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسدعا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإجبار إسرائيل على وقف ضمها للأراضي الفلسطينية، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ورفع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .وأكد لينك في تقرير له قدمه اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع الراهن للاحتلال وضم إسرائيل للمزيد من الأراضي الفلسطينية غير مقبول ولا يمكن أن يكون مستدامًا دون تدخل دولي حاسم، داعيًا إلى فتح ما وصفه بالقفص الحديدي للاحتلال الإسرائيلي ، وتنفيذ القرارات الدولية التي لا تعد ولا تحصى .وحلل المقرر الأممي في تقريره المادة الاولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد أن المجتمع الدولي عليه القيام بتحرك حاسم لضمان احترام تلك الصكوك الدولية ، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر منذ 52 عامًا وهو الأطول في العالم الحديث، وتظل إسرائيل دون محاسبة وتستمر في الإفلات من العقاب ، بسبب افتقار الدول الغربية للإرادة السياسية لإنهاء الاحتلال .// انتهى //17:20ت م0237