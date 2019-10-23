سياسي / الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
التقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني الذي يزور عمان حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون في الدورة السادسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك والذي سيتم عقده في مسقط خلال الأيام القادمة.
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17:22ت م
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