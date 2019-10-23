مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني الذي يزور عمان حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون في الدورة السادسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك والذي سيتم عقده في مسقط خلال الأيام القادمة.// انتهى //17:22ت م0238