الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مركز الحوار الإنساني الذي يزور المملكة حالياً، برئاسة السيد رومين غراندجين.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومركز الحوار الإنساني، وحرص المملكة لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار.حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.// انتهى //17:23ت م0239