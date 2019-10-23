نيويورك 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسافتتحت الأسهم الأمريكية اليوم متباينة, مع ارتفاع سهم بوينج بعد تأكيد الجدول الزمني لعودة طرازها 737 ماكس إلى الخدمة، في مقابل خسائر من كاتربلر وتكساس إنسترومنتس التي هبط سهمها بفعل توقعات ضعيفة.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 47.14 نقطة بما يعادل 0.18% ليصل إلى 26835.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 1.98 نقطة أو 0.07% إلى 2994.01 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 14.06 نقطة أو 0.17% إلى 8090.24 نقطة.// انتهى //17:24ت م0241