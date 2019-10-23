بريدة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن المشاريع التنموية التي تخدم أبناء هذا الوطن لاسيما من ذوي الإعاقة تعد واجبًا إنسانيًا وتعكس قيمة اجتماعية نبيلة ومؤشرًا صادقًا على وعي ورقي الأمم, منوهاً بحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسخير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية.وأشاد سموه بمبادرة مجموعة الأنصاري, مشيراً إلى أن رؤية المملكة عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال تعزيز دورهم ودمجهم وتأهليهم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, اجتماع إنشاء مشروع مركز إنساني لدمج لأطفال التوحد ومتلازمة داون وذوي الإعاقة في مدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, المشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي.واطلع سموه على تفاصيل مشروع مركز دمج لأطفال التوحد وذوي الإعاقة, مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجموعة الأنصاري القابضة الدكتور علي بن محمد الأنصاري عن فكرة إنشاء المشروع الذي يهدف إلى توعية أهالي الأطفال وتقديم الخِدْمات التي تناسب احتياجاتهم ودمجهم مع الأطفال الآخرين, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته وتوجيهاته لتنمية وتعزيز جميع المشروعات الخادمة لأبناء المنطقة.// انتهى //18:18ت م0259