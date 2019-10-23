عدن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسحقق الجيش اليمني، مسندًا بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية اليوم، تقدمات واسعة في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة معقل الانقلابيين الحوثيين.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد لواء حرب1 العميد محمد الغنيمي، قوله: إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات إستراتيجية بقطع خط الإمداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودكت تحصينات الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.وأشار "الغنيمي" إلى أن مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة، تلا ذلك تقدم للجيش تحت غطاء قصف مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية لمواقع الانقلابيين.// انتهى //18:20ت م0261