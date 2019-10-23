القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , اتصالًا هاتفيًا اليوم , برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تحدث فيه عن التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية, في بيان اليوم, إن أبوالغيط أكد خلال الاتصال حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان والحفاظ على السِلم الأهلي فيه، مُعربًا عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.وأضاف البيان أن الأمين العام, أشار إلى أنه بموجب قرارات الجامعة بشأن لبنان، فإن جامعة الدول العربية تقف دائمًا على استعداد لدعم أية جهود ترمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشاكل المزمنة التي تواجهها الدولة بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية.// انتهى //18:43ت م0263