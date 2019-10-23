غوانغجو 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه غوانغجو ايفرغراندي الصيني بهدف دون رد في إياب نصف النهائي، بعدما كان فاز ذهاباً بهدفين دون مقابل .وسجل شينزو كوروكي قائد الفريق الياباني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 ، وسيلعب أوراوا ريد دايموندز في الدور النهائي مع الهلال السعودي الذي تأهل بدوره الثلاثاء بعد مباراتين قويتين مع السد القطري، حيث فاز خارج أرضه 4-1، وخسر في الرياض 2-4.وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها أوراوا المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد عامي2007 و2017 حينما نجح بالفوز باللقب، والثانية تحديدا كانت على حساب الهلال بعدما تعادلا ذهابا 1-1 على ملعب الملك فهد في الرياض وفاز الفريق الياباني على أرضه إياباً بهدف دون رد .وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسع من شهر نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض ، وفي الـ 24 منه في مدينة سايتاما.// انتهى //18:45ت م0264