رفحاء 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية رفحاء الخيرية " وارف " بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد، مشروع " مؤهلون " المنتهي بالتوظيف لأبناء الأسر المستفيدة ومحدودي الدخل مجاناً .وأوضحت الجمعية أن المشروع يهدف إلى تدريب أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والبحث لهم عن وظائف عبر الشراكة مع رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن الدورات تتضمن؛ دورة في الحاسب الآلي، ودورة في التصميم والإعلان والدعاية، بالإضافة إلى دورة في إدارة المشاريع، ودورة في السكرتارية التنفيذية وخدمة العملاء، مفيدةً أن الدورات تستمر لمدة 7 أشهر ، داعية الراغبين في التسجيل في الدورات إلى الدخول على موقع الجمعية.// انتهى //18:46ت م0265