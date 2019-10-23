الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب كوريا الجنوبية غداً على صالة الدحيل الرياضية بالدوحة، في لقاء الدور نصف النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان «طوكيو 2020م».ويخوض أخضر اليد اللقاء بعد حصوله على وصافة مجموعته الأولى برصيد 4 نِقَاط حصدها من الفوز على الهند وهونغ كونغ والخسارة من قطر، ويتطلع في تحقيق الانتصار وبلوغ المباراة النهائية للتصفيات، ومن ثم المنافسة على بطاقة التأهل للأولمبياد، في حين يدخل منتخب كوريا اللقاء بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز الكويت والبحرين والخسارة من إيران.يذكر بأنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م، على أن يخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.// انتهى //18:49ت م0268