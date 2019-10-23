عام / الرئيس الروسي يلتقي رئيس جنوب افريقيا
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
سوتشي 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك على هامش القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي التي تقام في مدينة سوتشي الروسية .
وأفاد بيان رئاسي للكرملين أن المباحثات تركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية وتنمية الموارد الطبيعية والبنية التحتية .
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18:49ت م
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