الدمام 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز رؤية للإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمس، فعاليات " اليوم العالمي للعصا البيضاء" في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك على هامش المعرض العالمي ليوم البصر، بمشاركة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة والمهتمين بالشأن الاجتماعي .ويهدف مركز رؤية إلى العناية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية ودعم هذه الفئة والنظر في احتياجاتهم، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة وسط الدعوات لتحقيق دمجهم في المجتمع .كما يهدف تنظيم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء إلى تعريف الجمهور بالعصا البيضاء حيث يستطيع الكفيف التنقل والاعتماد على نفسه ، وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف ليعتمد بعد الله على نفسه، وهذا الاعتماد على النفس هو أهم مدخل لجعل الكفيف يسهم في مشاركة المجتمع وإخراجه من العزلة ، كما تساعدهم في التحرك بحرية دون مساعدة أحد، وتمكنهم من القيام بأمور حياتهم المختلفة دون الاعتماد على الآخرين، ومن خلالها يستطيع المكفوفون الانتقال بأمان وأن يمارسوا دورهم في مجتمعاتهم، ويحاولوا تفادي العوائق وتحديد موقع الأشياء وحمايتهم من الإصابة بالأضرار المختلفة، وتزودهم بالمعلومات عن الأماكن.// انتهى //18:51ت م0271