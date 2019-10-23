لندن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 اكتوبر 2019 م واسكرم الملحق الثقافي المكلف في لندن الدكتور عبدالعزيز الردادي, الطلاب المبتعثين والمبتعثات الفائزين بمسابقة "أمة اقرأ تقرأ" بفئتيها في الحفل الختامي الذي نظمه النادي السعودي بمدينة ليستر البريطانية.وأكد الملحق الدكتور عبدالعزيز الردادي, أن مثل هذه المبادرات والمسابقات تسهم في زيادة العلم والمعرفة للطلبة المبتعثين مفتخراً بهذه الطاقات السعودية التي سوف تسهم بإذن الله في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، مشيداً بالنادي السعودي في ليستر ممثلاً برئيسته أسماء القرني والمدير التنفيذي للمسابقة المهندس سامي الحسن وبقية الأعضاء، على التنظيم الرائع للمسابقة والتي تضم لجنة تحكيم من خبراء العلم والمعرفة، واصفاً الحفل بالكرنفال العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك مدعاة للفخر بالجهود الكبيرة التي يقوم بها شباب وفتيات الوطن الذين يبدعون إذا سمحت لهم الفرصة وهذا ما تحرص الملحقية الثقافية بلندن على دعمه دائماً.وأوضح أن المبتعثين والمبتعثات يعدون سفراء للوطن في الخارج، مطالبهم برسم الصورة الحسنة عن وطننا من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات في مختلف المجالات مع الآخرين أثناء فترة ابتعاثهم، مقدماً لهم الشكر على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في مثل هذه المسابقات التي تسهم في صقل مواهبهم ومعرفتهم.وأضاف: نعمل جميعاً في الملحقية جاهدين لضمان تسهيل كل ما يواجهه المبتعث من تحديات وصعوبات، مشيراً إلى أنه يشدد على زملائه على أن المبتعث والمبتعثة هم محور الأساس في نجاح عملنا.وكرم الملحق الثقافي الفائزين بالمسابقة حيث حصل على المركز الأول في فئة الكبار الباحث في الدكتوراه أحمد الزهراني، وحصل على المركز الثاني طالب الماجستير علي الغامدي، وكرم الملحق الفائزين في فئة الأطفال حيث حققت الطالبة ميار القرني المركز الأول، وحازت الطالبة جوان المركز الثاني.وشارك في المسابقة 22 طالباً من مختلف المدن البريطانية، حيث أعلنت لجنة التحكيم أن جميع المشاركات كانت قيمة وتستحق الإشادة وتبشر بمستقبل باهر لشباب الوطن من خلال استفادتهم من فترة الابتعاث باكتسابهم مخزونا ثقافيا ومعرفيا كبيرا.// انتهى //19:12ت م0274