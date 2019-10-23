إسلام آباد 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ساجد مير الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور حافظ عبدالكريم بخش تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.// انتهى //19:12ت م0275