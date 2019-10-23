باريس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسترأست المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو ـ السفيرة الدكتورة سميرة بنت محمد الموسى اجتماعات لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة عن المجلس التنفيذي للمنظمة والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 207 للمجلس التنفيذي خلال الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة بباريس.وناقشت الاجتماعات عددا من البنود المتعلقة بمتابعة تنفيذ برامج المنظمة، وتقرير عمل المنظمات الدولية الأخرى، ودراسة البند المتعلق بعمل هيئات الاتفاقيات الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي, إضافةً إلى متابعة موضوع إصلاح الأمم المتحدة، واستراتيجية اليونسكو لمحو الأمية، ودرء التطرف .كما درست البنود المتعلقة بفلسطين المحتلة، وتنفيذ قرار المؤتمر العام وقرار المجلس التنفيذي بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.وخلال اجتماعات اللجنة قدمت السفيرة رئيسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية تقريرها أمام الجلسة العامة أكدت فيه أن اللجنة درست 25 بندا رئيسياً وفرعيا خلال 4 جلسات عمل ، واعتماد مشاريع القرارات المتضمنة في البنود التي تناولتها بعد مناقشات مستفيضة وإجراء التعديلات عليها.// انتهى //19:24ت م0276