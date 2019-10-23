جيزان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم ، ورشة عمل تحكيمية لمشروع قياس جودة ممارسات الأداء المدرسي بمشاركة مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية ورياض الأطفال ووحدة تطوير المدارس وذلك بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.وهدفت الورشة إلى نشر ثقافة معايير جودة الأداء المدرسي وتطبيق معاييره ، والارتقاء بمهارات العاملين في الميدان التعليمي والتربوي ، بالإضافة لتمكين جميع المدارس من تحسين عملية التعلم والتعليم وبناء بيوت خبرة من عدد من المدارس بجميع مكاتب التعليم بالمنطقة.وشهدت الورشة العديد من النقاشات والمداخلات الفاعلة في مجال مراجعة وتحكيم المعايير لعدد من المحاور كالقيادة التربوية ،وعمليات التعليم والتعلم ، والطلاب والطالبات والبيئة المدرسية .// انتهى //19:26ت م0277