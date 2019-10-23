رياضي / الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تنطلق غداً بمباراتين
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
تقام غدا مباراتين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، تجمع الأولى الشباب والوحدة ، والثانية الاتفاق والعدالة .
وعلى ملعب نادي الشباب في الرياض يستضيف فريق الشباب نظيره الوحدة وصيف الدوري الذي يملك 15 نقطة ، ويسعى الشباب الخامس برصيد 12 نقطة إلى استغلال معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز على الاتفاق الجولة الماضية لإيقاف الانطلاقة القوية لمنافسه .
وفي الدمام يحل فريق العدالة ضيفا على الاتفاق ،وجمع الاتفاق 6 نقاط في الجولات السبع الماضية في المركز الـ 12 بفارق نقطة واحدة عن العدالة العاشر .
ويسعى الاتفاق إلى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية على ملعبه أمام العدالة الذي هو الآخر خسر من أمام الفتح في ديربي الأحساء الجولة الماضية بخمسة أهداف لثلاثة .
وتستكمل الجولة الثامنة بعد غد الجمعة بلقاء الفيحاء والفتح وضمك والرائد، فيما يلعب التعاون والفيصلي والحزم والأهلي السبت القادم ، وتقام قمة الجولة بين الهلال والنصر الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .
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19:26ت م
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