الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستقام غدا مباراتين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، تجمع الأولى الشباب والوحدة ، والثانية الاتفاق والعدالة .وعلى ملعب نادي الشباب في الرياض يستضيف فريق الشباب نظيره الوحدة وصيف الدوري الذي يملك 15 نقطة ، ويسعى الشباب الخامس برصيد 12 نقطة إلى استغلال معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز على الاتفاق الجولة الماضية لإيقاف الانطلاقة القوية لمنافسه .وفي الدمام يحل فريق العدالة ضيفا على الاتفاق ،وجمع الاتفاق 6 نقاط في الجولات السبع الماضية في المركز الـ 12 بفارق نقطة واحدة عن العدالة العاشر .ويسعى الاتفاق إلى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية على ملعبه أمام العدالة الذي هو الآخر خسر من أمام الفتح في ديربي الأحساء الجولة الماضية بخمسة أهداف لثلاثة .وتستكمل الجولة الثامنة بعد غد الجمعة بلقاء الفيحاء والفتح وضمك والرائد، فيما يلعب التعاون والفيصلي والحزم والأهلي السبت القادم ، وتقام قمة الجولة بين الهلال والنصر الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .// انتهى //19:26ت م0278