إسلام آباد 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأعلنت باكستان عن مشاركتها في الاجتماع الرباعي بين الصين وأمريكا وروسيا حول عملية السلام الأفغانية الذي سيتم عقده في العاصمة الروسية موسكو.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في مؤتمر صحفي اليوم إن باكستان شاركت في الجولة الأولى للمحادثات الرباعية في العاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل جهودها لنجاح المساعي الدولية لتحقيق السلام في أفغانستان.وأضاف أن باكستان كانت جزءًا من جميع الجهود والعمليات الرامية إلى تسهيل جهود السلام والمصالحة في أفغانستان.// انتهى //19:27ت م0279