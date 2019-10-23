محايل 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستفقد رئيس المجلس البلدي ببلدية محافظة بارق محمد إبراهيم البارقي وأعضاء المجلس اليوم, المشروعات الجاري تنفيذها في قرى جبل أثرب.واستمع أعضاء المجلس خلال الجولة التفقدية لشرح من نائب رئيس المجلس محمد علي جابر، عن أعمال البلدية الجارية تنفيذها المتمثلة بسفلتة الطرق المؤدية لجبل أثرب ومتابعة أعمال السفلته والإنارة بعدد من القرى التابعه لمحافظة بارق ، وبين "البارقي " أن المجلس سيعرض كافة الطلبات والاقتراحات التي سبق وأن تقدم بها أهالي جبل أثرب على أعضاء المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية وذلك لدراسة الطلبات والعمل على تحقيقها مع المختصين في بلدية بارق.// انتهى //19:50ت م0282