المنامة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك.سلم الرسالة إلى الملك حمد بن عيسى معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية.// انتهى //20:18ت م0283